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Трамп сменил главу аппарата Белого дома

Новости » Политика     07.03.2020 - 04:42
Трамп сменил главу аппарата Белого дома
Фото: Марк Медоуз (Fox News)

Главой аппарата назначен Марк Медоуз

Президент США Дональд Трамп сообщил, что новым главой аппарата Белого дома станет конгрессмен Марк Медоуз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Президент США отметил, что у него хорошые очень отношения с Медоусом.

"Я рад объявить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата Белого дома. Я давно знаю и работал с Марком, и отношения очень хорошие", - написал Трамп.

Он также поблагодарил исполняющего обязанности начальника Мика Малвани за то, что он "так хорошо служил администрации". Он станет специальным посланником США по Северной Ирландии.

Медоуз стал четвертым главой аппарата президента Трампа с момента его вступления в должность в январе 2017 года.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам политики Джон Род, который не поддерживал отдельные подходы Белого дома, в частности, в вопросах Украины и Афганистана, подал в отставку.

Напомним, в конце ноября прошлого года Дональд Трамп сообщил, что министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер отправлен в отставку.

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