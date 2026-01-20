Трамп скликає зустріч у Давосі щодо Гренландії після розмови з генсеком НАТО

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення окремої зустрічі у Давосі щодо Гренландії. Це сталося після телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, під час розмови з генсеком НАТО він погодився організувати зустріч за участі різних сторін у межах Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії. Головною темою стане ситуація навколо Гренландії.
"У мене відбулася дуже хороша телефонна розмова з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО щодо Гренландії. Я погодився провести зустрічі різних сторін у Давосі, Швейцарія", - повідомив Трамп.
Президент США наголосив, що острів має "вирішальне значення для національної та світової безпеки" Сполучених Штатів. Він також заявив, що відступу у цьому питанні не буде, і, за його словами, з такою оцінкою "усі згодні".
Окремо Трамп підкреслив роль США у глобальній безпеці, заявивши, що Сполучені Штати є найпотужнішою країною у світі. За його словами, це стало можливим завдяки відновленню американської армії під час його першого президентського терміну, яке нині, за його твердженням, продовжується ще швидшими темпами.
"Ми - єдина сила, здатна забезпечити мир у всьому світі - і досягається це, просто, через силу", - написав Трамп.
Дональд Трамп не відступає від своєї ідеї встановити контроль над арктичним островом Гренландія. Нещодавно він заявив, що з 1 лютого Сполучені Штати запровадять 10% мита проти низки європейських країн саме через "гренландське питання".
За словами президента США, під нові тарифи потраплять Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія.
Водночас Трамп не уточнив, яких саме товарів стосуватимуться мита і не розкрив деталей рішення.
Таким чином очільник Білого дому поставив Європу перед вибором: віддати йому Гренландію або готуватися до торгівельної війни.
