Трамп скликає зустріч у Давосі щодо Гренландії після розмови з генсеком НАТО

За словами Трампа, під час розмови з генсеком НАТО він погодився організувати зустріч за участі різних сторін у межах Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії. Головною темою стане ситуація навколо Гренландії.

"У мене відбулася дуже хороша телефонна розмова з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО щодо Гренландії. Я погодився провести зустрічі різних сторін у Давосі, Швейцарія", - повідомив Трамп.

Президент США наголосив, що острів має "вирішальне значення для національної та світової безпеки" Сполучених Штатів. Він також заявив, що відступу у цьому питанні не буде, і, за його словами, з такою оцінкою "усі згодні".

Окремо Трамп підкреслив роль США у глобальній безпеці, заявивши, що Сполучені Штати є найпотужнішою країною у світі. За його словами, це стало можливим завдяки відновленню американської армії під час його першого президентського терміну, яке нині, за його твердженням, продовжується ще швидшими темпами.

"Ми - єдина сила, здатна забезпечити мир у всьому світі - і досягається це, просто, через силу", - написав Трамп.