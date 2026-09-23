Трамп сказав з ким поговорити Україні, щоб використовувати Starlink для ударів по Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що для дозволу на використання терміналів Starlink для ударів по території Росії Україні потрібно поговорити з мільярдером Ілоном Маском.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналістки NEWSMAX Нани Саджаї у соцмережі Х.
За словами українського чиновника, який говорив за умов анонімності, Україна на зустрічі з Трампом на Генасамблеї ООН торкнулася теми використання Starlink, щоб використати їх для поразки цілей на території Росії.
"Ви повинні поговорити про це з Ілоном", - відповів Трамп, маючи на увазі голову компанії Starlink.
Також джерело повідомило, що двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом пройшла "дуже добре" та "була дуже позитивною". Українська сторона підтвердила, що готова до енергетичного перемир'я із РФ.
Крім того, NEWSMAX також підтверджує раніше озвучену в ЗМІ інформацію, що сьогодні ввечері (по Києву в ніч на 23 вересня) українські переговорники зустрінуться з представниками країн Е3 (Франції, Німеччини та Британії), щоб обговорити заходи щодо деескалації та ідеї для посланців Трампа Стіва Уіткоффа та Джа.
"Потім вони поговорять із російською стороною", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, що Росія останніми місяцями масовано атакує Україну дронами та особливо балістикою. Для того, щоб знищувати пускові установки балістичних ракет, особливо з урахуванням браку України ракет до ППО, країні потрібен дозвіл на використання Starlink українською армією, в тому числі на території РФ.
Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна намагалася домовитися з Трампом та Максом про використання Starlink на території Росії, але Маск зрештою відмовив.
До речі, джерела The Atlantic розповіли про причину відмови мільярдера. Вони кажуть, що на думку Маска, можливо подальша ескалація війни і він вважає, що вже настав час укласти мирну угоду.