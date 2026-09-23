Трамп сказал с кем поговорить Украине, чтобы использовать Starlink для ударов по России

Президент США Дональд Трамп заявил, что для разрешения на использования терминалов Starlink для ударов по территории России, Украине нужно поговорить с миллиардером Илоном Маском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналистки NEWSMAX Наны Саджайи в соцсети Х.
По словам украинского чиновника, который говорил у условиях анонимности, Украина на встрече с Трампом на Генассамблеи ООН затронула тему использования Starlink, чтобы использовать их для поражения целей на территории России.
"Вы должны поговорить об этом с Илоном", - ответил Трамп, имея ввиду главу компании Starlink.
Также источник сообщил, что двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом прошла "очень хорошо" и "была очень позитивной". Украинская сторона подтвердила, что готова к энергетическому перемирию с РФ.
Кроме того, NEWSMAX тоже подтверждает ранее озвученную в СМИ информацию, что сегодня вечером (по Киеву в ночь на 23 сентября) украинские переговорщики встретятся с представителями стран Е3 (Франции, Германии и Британии), чтобы обсудить меры по деэскалации и идеи для посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
"Затем они поговорит с российской стороной", - сказал собеседник.
Напомним, что Россия в последние месяцы массировано атакует Украину дронами и особенно баллистикой. Для того, чтобы уничтожать пусковые установки баллистических ракет, особенно с учетом нехватки у Украины ракет к ПВО, стране нужно разрешение на использование Starlink украинской армией в том числе на территории РФ.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пыталась договориться с Трампом и Максом об использовании Starlink на территории России, но Маск в конце концов отказал.
К слову, источники The Atlantic рассказали причину отказа миллиардера. Они говорят, что по мнению Маска, может быть дальнейшая эскалация войны и он считает, что уже пришло время заключить мирное соглашение.