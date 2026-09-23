RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп сказал с кем поговорить Украине, чтобы использовать Starlink для ударов по России

05:37 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что для разрешения на использования терминалов Starlink для ударов по территории России, Украине нужно поговорить с миллиардером Илоном Маском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналистки NEWSMAX Наны Саджайи в соцсети Х.

По словам украинского чиновника, который говорил у условиях анонимности, Украина на встрече с Трампом на Генассамблеи ООН затронула тему использования Starlink, чтобы использовать их для поражения целей на территории России.

"Вы должны поговорить об этом с Илоном", - ответил Трамп, имея ввиду главу компании Starlink.

Также источник сообщил, что двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом прошла "очень хорошо" и "была очень позитивной". Украинская сторона подтвердила, что готова к энергетическому перемирию с РФ.

Кроме того, NEWSMAX тоже подтверждает ранее озвученную в СМИ информацию, что сегодня вечером (по Киеву в ночь на 23 сентября) украинские переговорщики встретятся с представителями стран Е3 (Франции, Германии и Британии), чтобы обсудить меры по деэскалации и идеи для посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Затем они поговорит с российской стороной", - сказал собеседник.

Почему нужен Starlink и что говорят в США

Напомним, что Россия в последние месяцы массировано атакует Украину дронами и особенно баллистикой. Для того, чтобы уничтожать пусковые установки баллистических ракет, особенно с учетом нехватки у Украины ракет к ПВО, стране нужно разрешение на использование Starlink украинской армией в том числе на территории РФ.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пыталась договориться с Трампом и Максом об использовании Starlink на территории России, но Маск в конце концов отказал.

К слову, источники The Atlantic рассказали причину отказа миллиардера. Они говорят, что по мнению Маска, может быть дальнейшая эскалация войны и он считает, что уже пришло время заключить мирное соглашение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампИлон МаскStarlinkВойна в Украине