Трамп сказал с кем поговорить Украине, чтобы использовать Starlink для ударов по России

Президент США Дональд Трамп заявил, что для разрешения на использования терминалов Starlink для ударов по территории России, Украине нужно поговорить с миллиардером Илоном Маском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналистки NEWSMAX Наны Саджайи в соцсети Х.

По словам украинского чиновника, который говорил у условиях анонимности, Украина на встрече с Трампом на Генассамблеи ООН затронула тему использования Starlink, чтобы использовать их для поражения целей на территории России.

"Вы должны поговорить об этом с Илоном", - ответил Трамп, имея ввиду главу компании Starlink.

Также источник сообщил, что двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом прошла "очень хорошо" и "была очень позитивной". Украинская сторона подтвердила, что готова к энергетическому перемирию с РФ.

Кроме того, NEWSMAX тоже подтверждает ранее озвученную в СМИ информацию, что сегодня вечером (по Киеву в ночь на 23 сентября) украинские переговорщики встретятся с представителями стран Е3 (Франции, Германии и Британии), чтобы обсудить меры по деэскалации и идеи для посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Затем они поговорит с российской стороной", - сказал собеседник.