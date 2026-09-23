ua en ru
Ср, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трамп сказал с кем поговорить Украине, чтобы использовать Starlink для ударов по России

05:37 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Трамп сказал с кем поговорить Украине, чтобы использовать Starlink для ударов по России Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что для разрешения на использования терминалов Starlink для ударов по территории России, Украине нужно поговорить с миллиардером Илоном Маском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналистки NEWSMAX Наны Саджайи в соцсети Х.

По словам украинского чиновника, который говорил у условиях анонимности, Украина на встрече с Трампом на Генассамблеи ООН затронула тему использования Starlink, чтобы использовать их для поражения целей на территории России.

"Вы должны поговорить об этом с Илоном", - ответил Трамп, имея ввиду главу компании Starlink.

Также источник сообщил, что двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом прошла "очень хорошо" и "была очень позитивной". Украинская сторона подтвердила, что готова к энергетическому перемирию с РФ.

Кроме того, NEWSMAX тоже подтверждает ранее озвученную в СМИ информацию, что сегодня вечером (по Киеву в ночь на 23 сентября) украинские переговорщики встретятся с представителями стран Е3 (Франции, Германии и Британии), чтобы обсудить меры по деэскалации и идеи для посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Затем они поговорит с российской стороной", - сказал собеседник.

Почему нужен Starlink и что говорят в США

Напомним, что Россия в последние месяцы массировано атакует Украину дронами и особенно баллистикой. Для того, чтобы уничтожать пусковые установки баллистических ракет, особенно с учетом нехватки у Украины ракет к ПВО, стране нужно разрешение на использование Starlink украинской армией в том числе на территории РФ.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пыталась договориться с Трампом и Максом об использовании Starlink на территории России, но Маск в конце концов отказал.

К слову, источники The Atlantic рассказали причину отказа миллиардера. Они говорят, что по мнению Маска, может быть дальнейшая эскалация войны и он считает, что уже пришло время заключить мирное соглашение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск Starlink Война в Украине
Новости
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: эксперт назвал главные ожидания
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: эксперт назвал главные ожидания
Аналитика
Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики