Трамп сказав, чи підтримає Гегсета у разі імпічменту

Президент США Дональд Трамп не планує звільняти міністра оборони Піта Гегсета, якому загрожує імпічмент. Глава Білого дому підтримує свого соратника та хоче, щоб той протистояв спробам усунути його з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією джерел телеканалу в Білому домі, Трамп особисто прихильний до Гегсета і вважає, що той має боротися проти ініціативи щодо імпічменту та можливих розслідувань його рішень у Пентагоні.

"Лише два дні тому президент був із ним в одній кімнаті й сказав йому: "Ти мій найкращий хлопець. Ти найкращий, хто в мене є", - розповів один зі співрозмовників CNN.

Публічно Трамп також виступив на захист міністра. Відповідаючи на запитання про його майбутнє в адміністрації, президент заявив, що не збирається його звільняти, оскільки вважає, що Гегсет "виконує дуже хорошу роботу".

Водночас американський президент визнав, що отримував дзвінки від союзників, які висловлювали невдоволення роботою глави Пентагону. Однак він відкинув ці претензії та дав зрозуміти, що має намір залишити Гегсета на посаді.

Чому Гегсету загрожує імпічмент

Республіканець Томас Массі 9 листопада повторно вніс до Палати представників резолюцію з вісьмома статтями імпічменту проти глави Пентагону.

Серед основних звинувачень - участь у військовій операції проти Ірану без дозволу Конгресу та зловживання владою.

Массі планує домогтися голосування щодо імпічменту вже найближчим часом. За даними CNN, кілька республіканців очікують, що резолюція може набрати достатньо голосів для ухвалення.

Додатковий тиск на Гегсета посилився після поразки республіканців на проміжних виборах. Частина однопартійців Трампа покладає на главу Пентагону відповідальність за переконання президента розпочати війну проти Ірану без чіткого плану її завершення.