ua en ru
Вт, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп сказал, поддержит ли Хегсета в случае импичмента

04:15 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Трамп сказал, поддержит ли Хегсета в случае импичмента Фото: глава Пентагона Пит Хегсет и президент США Дональд Трамп (из открытых источников)
Додати як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять министра обороны Пита Хегсета, которому грозит импичмент. Глава Белого дома поддерживает своего соратника и хочет, чтобы тот противостоял попыткам отстранить его от должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации источников телеканала в Белом доме, Трамп лично привержен Хегсету и считает, что тот должен бороться против инициативы по импичменту и возможным расследованиям его решений в Пентагоне.

"Лишь два дня назад президент был с ним в одной комнате и сказал ему: "Ты мой лучший парень. Ты самый лучший, кто у меня есть", - рассказал один из собеседников CNN.

Публично Трамп также выступил в защиту министра. Отвечая на вопрос о его будущем в администрации, президент заявил, что не собирается его увольнять, поскольку считает, что Хегсет "выполняет очень хорошую работу".

В то же время американский президент признал, что получал звонки от союзников, выражавших недовольство работой главы Пентагона. Однако он отверг эти претензии и дал понять, что намерен оставить Хегсета в должности.

Почему Хегсету грозит импичмент

Республиканец Томас Масси 9 ноября повторно внес в Палату представителей резолюцию с восемью статьями импичмента против главы Пентагона.

Среди основных обвинений – участие в военной операции против Ирана без разрешения Конгресса и злоупотребления властью.

Масси планирует добиться голосования по импичменту уже в ближайшее время. По данным CNN, несколько республиканцев ожидают, что резолюция может набрать достаточное количество голосов для принятия.

Дополнительное давление на Хегсета усилилось после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Часть однопартийцев Трампа возлагает на главу Пентагона ответственность за убеждение президента начать войну против Ирана без четкого плана ее завершения.

Напомним, республиканец Томас Масси инициировал процедуру импичмента министра обороны США Пита Хегсета. Он обвиняется, в частности, в проведении военной операции против Ирана без разрешения Конгресса.

Следует отметить, что Дональд Трамп ранее выступил в защиту Хегсета. Он заявил, что намерен оставить его в должности и не видит оснований для импичмента, поскольку, по его словам, министр помог одержать победы в двух войнах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Трамп Пит Хегсет
Новости
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
Аналитика
Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко