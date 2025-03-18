Трамп скасував захист спецслужб для дітей Байдена

Президент США Дональд Трамп скасував охорону для дітей колишнього президента Джо Байдена. Вын заявив, що з цього моменту вони більше не отримуватимуть захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Трамп скасував захист Секретної служби для дітей колишнього президента Джо Байдена, Хантера та Ешлі Байден.
Відповідну заяву він зробив у дописі на Truth Social, зазначивши, що Хантер Байден отримував охорону протягом тривалого часу, за яку сплачували платники податків США.
"Хантер Байден мав захист Секретної служби протягом тривалого періоду часу, за який платили платники податків Сполучених Штатів", - написав Трамп.
Він також повідомив, що з цього моменту Хантер більше не отримає охорони, а Ешлі Байден, яка має 13 агентів Секретної служби, буде виключена з охоронного списку.
Це оголошення прозвучало через кілька годин після того, як репортер запитав Трампа про подробиці щодо охорони Хантера Байдена. Президент відповів, що раніше не знав про це, але розгляне ситуацію.
Нагадаємо, що в перші дні свого президентства Трамп скасував низку указів і законів, ухвалених за часів Байдена. Зокрема, президент встановив відтермінування на 75 днів щодо заборони ТікТок у США, яка передбачається законом, ухваленим під час каденції Байдена.
Також Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джо Байдену. Він посилаючись на звіт заявив, що в експрезидента проблеми з пам'яттю і йому не можна довіряти конфедеціальну інформацію.
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