Трамп скасовує податки на фарбований дизель: чому пальне червоне

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на зниження цін на дизельне паливо, які наблизилися до рекордних позначок. Документ передбачає тимчасове скасування обмежень і податків на використання дешевого "червоного" (фарбованого) дизеля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Виступаючи на передвиборному заході в Небрасці, штаті, який сильно постраждав від різкого зростання цін на дизельне паливо, Трамп заявив, що указ "дозволить будь-якій людині придбати дизельне паливо, пофарбоване в червоний колір, без сплати податків".

Трамп також заявив, що цей указ призведе до зниження цін на всі товари, включаючи продукти харчування.

Так званий "червоний" дизель нічим не відрізняється від звичайного за складом. Головна різниця - спеціальний барвник, який вказує на те, що це пальне призначене лише для позашляхової техніки, наприклад сільськогосподарської чи промислової.

Головні положення рішення

Доступ до пального: Указ дозволяє купувати не оподатковуване податками позашляхове "червоне" дизельне паливо для їзди автомагістралями без податків і штрафів до кінця року.

Економія для логістики: За оцінками, далекобійники зможуть заощаджувати близько 150 доларів на одній заправці фури.

Підтримка аграріїв: Захід покликаний допомогти фермерам і транспортним компаніям, які постраждали від історичного стрибка цін.

Причини паливної кризи

Ціни на дизель стрімко зросли через війну в Ірані, яка пошкодила нафтопереробні заводи на Близькому Сході, а також на тлі ударів по російських НПЗ та експортних обмежень з боку Китаю.

Попри те, що подібний крок допоможе споживачам у короткостроковій перспективі, експерти зазначають, що він не розв'язує фундаментальну проблему глобального дефіциту нафтопереробних потужностей.