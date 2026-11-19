Лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин приняли совместную декларацию о мире во время встречи в Шэньчжэне.

В то же время в декларации не упоминаются ни Украина, ни Европа. Документ состоит из следующих пунктов:

Главы трех государств "основательно обменялись мнениями" о текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.

Напомним, сегодня, 19 ноября, в Китае состоялась трехсторонняя встреча с участием Си Цзиньпина, Дональда Трампа и российского диктатора. По ее итогам лидеры трех стран сделали заявления, часть из которых касается войны в Украине.

Кроме того, Си Цзиньпин выступил за всеобъемлющий запрет и полную ликвидацию ядерного оружия, назвав его "мечом Дамокла", который навис над человечеством.