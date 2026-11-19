Трамп, Си Цзиньпин и Путин приняли декларацию о мире: что в ней и есть ли там Украина
Лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин приняли совместную декларацию о мире во время встречи в Шэньчжэне.
Как сообщает РБК-Украина, текст документа обнародован на сайте китайского центрального телевидения CCTV.
Главы трех государств "основательно обменялись мнениями" о текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.
В то же время в декларации не упоминаются ни Украина, ни Европа. Документ состоит из следующих пунктов:
- Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла эффективнее реагировать на глобальные вызовы и отвечать своей основной миссии в сфере международного мира и безопасности.
- Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки во благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергоснабжений.
- Главы трех государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение и соглашаются с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.
- Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении распространения ядерного оружия.
Напомним, сегодня, 19 ноября, в Китае состоялась трехсторонняя встреча с участием Си Цзиньпина, Дональда Трампа и российского диктатора. По ее итогам лидеры трех стран сделали заявления, часть из которых касается войны в Украине.
Кроме того, Си Цзиньпин выступил за всеобъемлющий запрет и полную ликвидацию ядерного оружия, назвав его "мечом Дамокла", который навис над человечеством.