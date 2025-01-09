Трамп шукає угоди щодо Гренландії та Панами, створюючи інформаційний шум, - експерт

За його словами, Трамп дав завдання сформувати групу для переговорів з урядами Данії та Панами, щодо спільних дій з використання окремими острівними державами Тихого океану.

"Там є цілий ряд військових баз, які використовуються або на умовах оренди, або на умовах тимчасового перебування. Але те, про що зараз говорять, що Трамп настільки "талановитий", що може військо застосувати. Ну якщо зараз глянути в соціальні мережі Америки, там йде така мішанка, що посміятися. Можете глянути на Трампа, які там меми з'явилися," - сказав Безсмертний.

На його думку, Трамп має звичку "наробити шуму навколо себе і піти". Експерт зауважив, що заяви Трампа пролунали у той момент, коли йшло прощання в Капітолії з 39-м президентом США Джиммі Картером.

"Щобільше, Трамп поступив, як невихована особа, накинувся під час прес-брифінгу на Джимі Картера за ту ж саму Панаму і так далі. Тобто явно, що він грав тут у свою традиційну гру заповнити інформаційний простір на 100%. Тому давайте до цього відноситься з розумінням того, що це все робить Трамп. От зараз з'являються перші коментарі Майкла Уолтца, потім Келлога. Я думаю, що з'являться і після призначення Рубіо, державного секретаря, вони будуть носити інший характер і так далі. І тоді вже можна буде говорити про щось конкретніше", - підкреслив він.

"Зазіхання" Трампа на Гренландію та Панаму

Трамп заявив про можливість застосування військових або економічних дій для придбання Гренландії, яку Данія продати відмовилася. Прем'єр Гренландії та ЄС закликали поважати суверенітет острова, а ЗМІ вбачають у діях Трампа відповідь на зростання впливу РФ та Китаю в стратегічно важливому арктичному регіоні.

Він також звинуватив Панаму у стягуванні надмірної плати за користування Панамським каналом. Він розкритикував рішення колишнього президента США Джиммі Картера повернути контроль над Панамським каналом Панамі.