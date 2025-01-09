Трамп ищет сделки по Гренландии и Панаме, создавая информационный шум, - эксперт

По его словам, Трамп дал задание сформировать группу для переговоров с правительствами Дании и Панамы, относительно совместных действий по использованию отдельными островными государствами Тихого океана.

"Там есть целый ряд военных баз, которые используются либо на условиях аренды, либо на условиях временного пребывания. Но то, о чем сейчас говорят, что Трамп настолько "талантлив", что может войско применить. Ну если сейчас глянуть в социальные сети Америки, там идет такая мешанина, что посмеяться. Можете глянуть на Трампа, какие там мемы появились", - сказал Бессмертный.

По его мнению, Трамп имеет привычку "наделать шума вокруг себя и уйти". Эксперт отметил, что заявления Трампа прозвучали в тот момент, когда шло прощание в Капитолии с 39-м президентом США Джимми Картером.

"Более того, Трамп поступил, как невоспитанный человек, набросился во время пресс-брифинга на Джими Картера за ту же самую Панаму и так далее. То есть явно, что он играл здесь в свою традиционную игру заполнить информационное пространство на 100%. Поэтому давайте к этому относится с пониманием того, что это все делает Трамп. Вот сейчас появляются первые комментарии Майкла Уолтца, потом Келлога. Я думаю, что появятся и после назначения Рубио, государственного секретаря, они будут носить другой характер и так далее. И тогда уже можно будет говорить о чем-то более конкретном", - подчеркнул он.

"Посягательства" Трампа на Гренландию и Панаму

Трамп заявил о возможности применения военных или экономических действий для приобретения Гренландии, которую Дания продать отказалась. Премьер Гренландии и ЕС призвали уважать суверенитет острова, а СМИ видят в действиях Трампа ответ на рост влияния РФ и Китая в стратегически важном арктическом регионе.

Он также обвинил Панаму во взимании чрезмерной платы за пользование Панамским каналом. Он раскритиковал решение бывшего президента США Джимми Картера вернуть контроль над Панамским каналом Панаме.