Трамп, схоже, розчарований Путіним: прем'єр-міністр Фінляндії про обстріли України

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що обстріли Києва минулими вихідними заслуговують на осуд. Він сподівається, що Трамп розуміє, що Путін не хоче миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Demoktaatti .

Під час пресконференції, проведеної у зв'язку з неформальною зустріччю прем'єр-міністром країн Північної Європи Фінляндії, Орпо зазначив, що атаки РФ були спрямовані здебільшого проти мирних жителів. Це зі свого боку свідчить про те, що Росія не налаштована на мирні переговори.

Також прем'єра запитали про нещодавні слова президента США Дональда Трампа, який заявив, що глава Кремля Володимир Путін збожеволів. За даними Орпо, Трамп, який сподівається на мир, схоже, розчарований Путіним.

"Сподіваюся, ці повідомлення показують, що Трамп розуміє: Путін не хоче миру. Путін хоче продовжити свою війну і вбивство невинних людей в Україні", - сказав чиновник.

Він додав, що сподівається, що ситуація все ж таки призведе до справжніх мирних переговорів і припинення вогню, а в кінцевому підсумку - до міцного миру. Пізніше в інтерв'ю ЗМІ він висловив сподівання, що промови Трампа призведуть до більш жорстких дій з боку США.

"Я сподіваюся, що це викличе реакцію в Сполучених Штатах, які будуть дедалі жорсткіше й жорсткіше реагувати на такий спосіб дій Путіна і Росії, і що ми будемо рухатися до мирних переговорів", - сказав визначити ОРПО.

Видання зазначає, що основними темами зустрічі прем'єр-міністрів країн Північної Європи стали всеосяжна безпека та конкурентоспроможність. Зокрема, у понеділок країни опублікували спільні заяви з обох питань.

Організаторами зустрічі виступили Фінляндія та Аландські острови, у ній також взяли участь представники Гренландії та Фарерських островів. Інші учасники пресконференції висловили особливу підтримку Гренландії, до якої виявляє інтерес президент США.