Трамп, похоже, разочарован Путиным: премьер-министр Финляндии об обстрелах Украины
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что обстрелы Киева в минувшие выходные заслуживают осуждения. Он надеется, что Трамп понимает, что Путин не хочет мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Demoktaatti.
Во время пресс-конференции, проведенной в связи с неформальной встречей премьер-министром стран Северной Европы Финляндии, Орпо отметил, что атаки РФ были направлены в основном против мирных жителей. Это в свою очередь свидетельствует о том, что Россия не настроена на мирные переговоры.
Также премьера спросили о недавних словах президента США Дональда Трампа, который заявил, что глава Кремля Владимир Путин сошел с ума. По данным Орпо, Трамп, который надеется на мир, похоже, разочарован Путиным.
"Надеюсь, эти сообщения показывают, что Трамп понимает: Путин не хочет мира. Путин хочет продолжить свою войну и убийство невинных людей в Украине", - сказал чиновник.
Он добавил, что надеется, что ситуация все же приведет к подлинным мирным переговорам и прекращению огня, а в конечном итоге - к прочному миру. Позже в интервью СМИ он выразил надежду, что речи Трампа приведут к более жестким действиям со стороны США.
"Я надеюсь, что это вызовет реакцию в Соединенных Штатах, которые будут все более жестко и жестко реагировать на такой образ действий Путина и России, и что мы будем двигаться к мирным переговорам", - сказал определить ОРПО.
Издание отмечает, что основными темами встречи премьер-министров стран Серверной Европы стали всеобъемлющая безопасность и конкурентоспособность. В частности, в понедельник страны опубликовали совместные заявления по обоим вопросам.
Организаторами встречи выступили Финляндия и Аландские острова, в ней также приняли участие представители Гренландии и Фарерских островов. Другие участники пресс-конференции выразили особую поддержку Гренландии, к которой проявляет интерес президент США.
Трамп обрушился с критикой на Путина и Россию
Напомним, прошлой ночью Трамп впервые прокомментировал обстрелы Украины Россией в последние дни.
Сначала он сказал журналистам, что не знает, что случилось с Путиным, но его действия ему не нравятся. Вскоре он опубликовал пост, в котором написал, что Путин стал абсолютно сумасшедшим.
"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он стал абсолютно сумасшедшим! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет получить ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России", - говорилось в публикации.
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