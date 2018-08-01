Трамп уже сьогодні може оголосити про посилення мит на товари з Китаю

США можуть ввести 25% мита на додатковий список товарів з Китаю

Президент США Дональд Трамп уже сьогодні, 1 серпня, може оголосити про посилення мит на товари з Китаю на загальну суму 200 млрд доларів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Повідомляється, що адміністрація Трампа може в середу оголосити про введення мит в розмірі 25% замість прогнозованих 10% на додатковий список товарів з Китаю на суму 200 млрд доларів. Передбачається, що таким чином Вашингтон має намір посилити тиск на Пекін і змусити його приступити до переговорів про торгівлю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що продукція американської компанії Apple, зокрема Apple Watch, HomePod і навушники AirPods, може постраждати від пропозиції президента США ввести мита на китайські товари.

Відзначимо, в середині червня США ввели 25% мита на товари з Китаю на загальну суму 50 млрд доларів. Своє рішення Трамп пояснив тим, що Китай торгує нібито нечесно, викрадаючи американські технології. На сьогодні мита США діють щодо китайських товарів на 34 млрд доларів, ще на 16 млрд запрацюють незабаром.