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Трамп вважає, що журналіст Хашкаджи вже мертвий

Новини » Політика    19.10.2018 - 04:34
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США вважає, що саудівський журналіст уже мертвий

Президент США Дональд Трамп вважає, що саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи вже немає в живих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Трамп зазначив, що у нього склалося припущення, що Хашкаджи вже мертвий. Він також повідомив, що готує "сильну заяву" з приводу цієї події.

Відзначимо, президент США уже висловлював занепокоєння у зв'язку із зникненням журналіста Хашкаджи.

Крім того, він вже обговорював інцидент з владою Саудівської Аравії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державний секретар США Майк Помпео дав Саудівській Аравії 72 години на завершення розслідування справи про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджи.

Так, Помпео заявив, що у разі якщо справу Хашкаджи не буде вирішено, це зашкодить іміджу Саудівської Аравії на світовій арені.

Як писало РБК-Украина, журналіст The Washington Post Хашкаджи пропав 2 жовтня після відвідин генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

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