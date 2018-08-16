Трамп считает тарифы на сталь спасением промышленности США

Введения пошлин на импорт стали из-за рубежа сможет в будущем сделать американские компании основными игроками на рынке

Президент США считает, что пошлины на сталь в отношении Китая и других стран предоставит спасение для американской традиционной отрасли промышленности. Об этом он заявил в интевью The Wall Street Journal.

Дональд Трамп заявил, что в перспективе сталь будет дорожать и это станет невыгодно, но затем цены обязательно упадут, что в нынешней ситуации важно для безопасности страны.

С его слов, действия тарифов подтверждает тот факт, что в США открываются новые заводы, а по всему миру обсуждают рост промышленности Америки.

В издании отмечают, что некоторые сталелитейные компании США действительно смогли получить выгоду от такого решения президента, но многие до сих пор имеют зависимость от импорта.

Напомним, Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Глава США подчеркнул, что пошлины на алюминий и сталь были удвоены.