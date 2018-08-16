Трамп вважає тарифи на сталь порятунком промисловості США

Введення мит на імпорт сталі з-за кордону зможе в майбутньому зробити американські компанії основними гравцями на ринку

Президент США вважає, що мита на сталь у відношенні Китаю та інших країн надасть порятунок для американської традиційної галузі промисловості. Про це він заявив в интев'ю The Wall Street Journal.

Дональд Трамп заявив, що в перспективі сталь буде дорожчати і це стане невигідно, але потім ціни обов'язково впадуть, що в нинішній ситуації важливо для безпеки країни.

З його слів, дії тарифів підтверджує той факт, що в США відкриваються нові заводи, а по всьому світу обговорюють зростання промисловості Америки.

У виданні зазначають, що деякі сталеливарні компанії США дійсно змогли отримати вигоду від такого рішення президента, але багато хто до цих пір мають залежність від імпорту.

Нагадаємо, Трамп оголосив про підвищення мит на турецьку сталь і алюміній. Глава США підкреслив, що мита на алюміній і сталь були подвоєні.