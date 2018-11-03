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Трамп вважає, шо США та Китай зможуть досягнути торгівельної угоди

Новини » Політика    03.11.2018 - 03:44
Фото: Дональд Трамп (un.org)
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Трамп вважає, що сторони можуть досягнути справедливої угоди для обох сторін

Президент США Дональд Трамп повідомив, що їм вдалось досягти значного прогресу у торгівлі з китайською стороною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на запитання журналістів Трамп підтвердив, що має намір зустрітись з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту G20, який пройде в Аргентині з 30 листопада по 1 грудня 2018 року. Президент США вважає, що дві найбільші економіки світу в силах досягти справедливих домовленостей.

"Я думаю, що ми досягнемо угоди із Китаєм і, думаю, це буде справедлива угода для всіх", - повідомив Трамп.

Також він додав, що американська сторона проводить "дуже вдалі дискусії" з Китаєм.

"Ми наближаємось до чогось. Вони дуже хочуть укласти угоду", - додав президент США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп планує укласти торговельну угоду з Китаєм на саміті G20. Зокрема, за даними Bloomberg, Трамп попросив ключових співробітників Білого дому почати підготовку умов нової торговельної угоди з Китаєм. 

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайДональд Трамп
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