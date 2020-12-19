Трамп считает, что масштаб кибератак преувеличен и за ними может стоять Китай

Президент США Дональд Трамп уверен, что масштабы последних кибератак раздуты журналистами. А за самими атаками может стоять Китай.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Он отметил, что понимает причины подозрений в сторону России, но считает возможным и другой сценарий.

"Кибератаки выглядят более масштабно в Fake news, чем это есть на самом деле. Я обо всем проинформирован и ситуация под контролем. Крики о России, когда что-то происходит, понятны из-за Lamestream и финансовой составляющей. Но из-за этого не рассматривают возможность того, что к атакам причастен Китай", - написал Трамп.

Напомним, хакеры, работающие, предположительно, на российское правительство, взломали Министерство внутренней безопасности США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступен трафик электронной почты в этих ведомствах. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

РБК-Украина писало, что в США неоднократно заявляли о хакерских атаках. В частности, в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) обнаружило хакерскую атаку на правительственные сети.

Из-за этой ситуации, конгрессмены из двух комитетов палаты представителей США проведут совместное расследование недавней хакерской атаки, направленной против федеральных ведомств страны. Речь идет о комитете по внутренней безопасности и комитете по надзору и реформам.