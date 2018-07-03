Трамп заявил, что КНДР не проводит ядерных испытаний 8 месяцев

Президент США Дональд Трамп считает "хорошим" диалог с КНДР. Об этом Трамп написал в своем Тwitter.

"Много хороших переговоров с Северной Кореей - все идет хорошо! В то же время, никаких ракетных запусков или ядерных испытаний в течение 8 месяцев. Вся Азия в восторге", - написал он.

При этом Трамп отметил, что жалуется только оппозиционная партия.

"Если бы не я, мы были воевали с Северной Кореей!", - заявил он.

Фото: запись Дональда Трампа в Тwitter

Напомним, ранее сообщалось, что США могут демонтировать основную часть оружейных программ Северной Кореи в течение года.