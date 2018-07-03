Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Трамп считает "хорошим" диалог с КНДР

НовостиПолитика    03.07.2018 - 16:38
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп заявил, что КНДР не проводит ядерных испытаний 8 месяцев

Президент США Дональд Трамп считает "хорошим" диалог с КНДР. Об этом Трамп написал в своем Тwitter.

"Много хороших переговоров с Северной Кореей - все идет хорошо! В то же время, никаких ракетных запусков или ядерных испытаний в течение 8 месяцев. Вся Азия в восторге", - написал он.

При этом Трамп отметил, что жалуется только оппозиционная партия.

"Если бы не я, мы были воевали с Северной Кореей!", - заявил он.

Фото: запись Дональда Трампа в Тwitter

Напомним, ранее сообщалось, что США могут демонтировать основную часть оружейных программ Северной Кореи в течение года.

Трамп заявил, что представители США и ЕС обсудят таможенные пошлины Трамп намерен поговорить с Путиным один на один, - CNN
Теги публикации: Дональд Трамп, КНДР, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь