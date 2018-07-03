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Трамп вважає "добрим" діалог з КНДР

НовиниПолітика    03.07.2018 - 16:38
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп заявив, що КНДР не проводити ядерних випробувань 8 місяців

Президент США Дональд Трамп вважає "добрим" діалог з КНДР. Про це Трамп написав у своєму Тwitter.

"Багато хороших переговорів з Північною Кореєю - все йде добре! У той же час, ніяких ракетних запусків або ядерних випробувань протягом 8 місяців. Вся Азія в захваті", - написав він.

При цьому Трамп зазначив, що скаржиться тільки опозиційна партія.

"Коли б не я, ми були воювали з Північною Кореєю!", - заявив він.

Фото: запис Дональда Трампа в Тwitter

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть демонтувати основну частину збройових програм Північної Кореї протягом року.

Трамп заявив, що представники США і ЄС обговорять мита Трамп має намір поговорити з Путіним один на один, - CNN
Теги публікації: Дональд Трамп, КНДР, Сполучені Штати Америки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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