Трамп розповів, який вводиться тариф на товари з України

Під час виступу в Рожевому саду біля Білого дому лідер США оголосив про запровадження масштабних мит на американський імпорт.

Був оприлюднений перелік мит, які в адміністрації Трампа назвали "День визволення - взаємні тарифи". До списку потрапили сотні держав та Європейський союз. Серед країн також є Україна.

Зокрема, у нових тарифах від президента США для України буде запроваджено мито у 10%.

Серед інших держав з аналогічним тарифом, зокрема, є Австралія, Велика Британія, Бразилія, Сінгапур, Туреччина, Колумбія, Чілі, Сальвадор, Перу, Домініканська Республіка, Гватемала, Гондурас, Єгипет, Саудівська Аравія, Морокко та інші. Детальніше - у переліку нижче:

Варто зазначити, що взаємні тарифи США набудуть чинності від 9 квітня.

Додамо також, що мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

Як звертає увагу Bloomberg, базовий 10%-ий тариф додаватиметься до тарифів, які були запроваджені щодо конкретних країн. Тобто, у випадку з китайськими товарами, тариф вже становитиме 44% (34+10), на товари з ЄС - 30% (20+10).

Штати вводять безпрецедентні глобальні мита

Як повідомлялося раніше, сьогодні президент США Трамп запровадив безпрецедентні глобальні мита. Він оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. Передбачається, що тарифи торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів.

У матеріалі РБК-Україна можна детально дізнатися, яка вводиться величина мит по основних торгівельних партнерах США.

Зауважимо, що Канада і Мексика поки не підпадають під дію взаємних тарифів з боку Штатів.

Додамо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія у відповідь може закрити ринок ЄС для американських товарів.