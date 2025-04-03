Трамп розповів, який вводиться тариф на товари з України

Сполучені Штати Америки запроваджують окремий тариф на імпорт з України у розмірі 10 відсотків. Це рівень найнижчого базового мита для країн, щодо яких вводяться такі тарифи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.
Під час виступу в Рожевому саду біля Білого дому лідер США оголосив про запровадження масштабних мит на американський імпорт.
Був оприлюднений перелік мит, які в адміністрації Трампа назвали "День визволення - взаємні тарифи". До списку потрапили сотні держав та Європейський союз. Серед країн також є Україна.
Зокрема, у нових тарифах від президента США для України буде запроваджено мито у 10%.
Серед інших держав з аналогічним тарифом, зокрема, є Австралія, Велика Британія, Бразилія, Сінгапур, Туреччина, Колумбія, Чілі, Сальвадор, Перу, Домініканська Республіка, Гватемала, Гондурас, Єгипет, Саудівська Аравія, Морокко та інші. Детальніше - у переліку нижче:
Варто зазначити, що взаємні тарифи США набудуть чинності від 9 квітня.
Додамо також, що мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.
Як звертає увагу Bloomberg, базовий 10%-ий тариф додаватиметься до тарифів, які були запроваджені щодо конкретних країн. Тобто, у випадку з китайськими товарами, тариф вже становитиме 44% (34+10), на товари з ЄС - 30% (20+10).
Як повідомлялося раніше, сьогодні президент США Трамп запровадив безпрецедентні глобальні мита. Він оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. Передбачається, що тарифи торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів.
У матеріалі РБК-Україна можна детально дізнатися, яка вводиться величина мит по основних торгівельних партнерах США.
Зауважимо, що Канада і Мексика поки не підпадають під дію взаємних тарифів з боку Штатів.
Додамо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія у відповідь може закрити ринок ЄС для американських товарів.
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