Трамп розповів, яка доля чекає на "найгірших злочинців-нелегалів"

Американський лідер заявив, що сьогодні, 29 січня, він підпише указ, яким доручить Міністерству оборони і Міністерству внутрішньої безпеки підготувати центр для мігрантів на 30 000 осіб на базі Гуантанамо. Цей об'єкт використовувався для утримання ув'язнених військових, а також кількох причетних до терактів 11 вересня.

"У нас є 30 000 місць у Гуантанамо, щоб утримувати під вартою найгірших злочинців-нелегалів, які загрожують американському народу", - наголосив Трамп.

За його словами, деякі з нелегалів настільки "небезпечні", що США не хочуть відправляти їх назад на батьківщину, тому вони будуть розміщені в Гуантанамо.