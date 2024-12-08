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Трамп розповів, чи розмовляв із Путіним після виборів у США

Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах. Він сказав, що не хоче, щоб щось завадило переговорам щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу NBC News.

Під час розмови журналістка нагадала, що Трамп у період передвиборчої кампанії обіцяв, що зателефонує Путіну і закінчить війну Росії проти України у перші 24 години після своєї перемоги. Причому мова йшла про те, що ще до інавгурації.

На питання, яке ведуча ставила кілька разів, чи розмовляв він з російським диктатором, Трамп сказав "ні".

"Ні, не розмовляв... Я не хочу цього говорити. Я не хочу нічого говорити про це, тому що не хочу нічого робити, що могло б перешкодити переговорам", - відповів новообраний президент США.

Що писали у ЗМІ

Нагадаємо, минулого місяця видання The Washington Post писало, що Трамп 7 листопада провів першу телефонну розмову з Путіним після своєї перемоги.

За словами джерел, республіканець під час розмови порадив російському диктатору не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну присутність Вашингтона в Європі.

Після цього глави держав обговорили мету миру на європейському континенті. Трамп, у свою чергу, висловив зацікавленість у подальших переговорах про те, як швидше закінчити війну в Україні.

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Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні