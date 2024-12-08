Трамп розповів, чи розмовляв із Путіним після виборів у США

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах. Він сказав, що не хоче, щоб щось завадило переговорам щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу NBC News.
Під час розмови журналістка нагадала, що Трамп у період передвиборчої кампанії обіцяв, що зателефонує Путіну і закінчить війну Росії проти України у перші 24 години після своєї перемоги. Причому мова йшла про те, що ще до інавгурації.
На питання, яке ведуча ставила кілька разів, чи розмовляв він з російським диктатором, Трамп сказав "ні".
"Ні, не розмовляв... Я не хочу цього говорити. Я не хочу нічого говорити про це, тому що не хочу нічого робити, що могло б перешкодити переговорам", - відповів новообраний президент США.
Нагадаємо, минулого місяця видання The Washington Post писало, що Трамп 7 листопада провів першу телефонну розмову з Путіним після своєї перемоги.
За словами джерел, республіканець під час розмови порадив російському диктатору не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну присутність Вашингтона в Європі.
Після цього глави держав обговорили мету миру на європейському континенті. Трамп, у свою чергу, висловив зацікавленість у подальших переговорах про те, як швидше закінчити війну в Україні.
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