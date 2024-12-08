Трамп рассказал, говорил ли с Путиным после выборов в США

В ходе беседы журналистка напомнила, что Трамп в период предвыборной кампании обещал, что позвонит Путину и закончит войну России против Украины в первые 24 часа после своей победы. То есть, еще до инаугурации.

На уточняющий несколько раз вопрос, разговаривал ли он с российским диктатором, Трамп сказал "нет".

"Нет, не разговаривал... Я не хочу этого говорить. Я не хочу ничего говорить об этом, потому что не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам", - ответил новоизбранный президент США.