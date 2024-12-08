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Трамп рассказал, говорил ли с Путиным после выборов в США

Фото: новоизбранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным после победы на выборах. Он сказал, что не хочет, чтобы что-то помешало переговорам по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу NBC News.

В ходе беседы журналистка напомнила, что Трамп в период предвыборной кампании обещал, что позвонит Путину и закончит войну России против Украины в первые 24 часа после своей победы. То есть, еще до инаугурации.

На уточняющий несколько раз вопрос, разговаривал ли он с российским диктатором, Трамп сказал "нет".

"Нет, не разговаривал... Я не хочу этого говорить. Я не хочу ничего говорить об этом, потому что не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам", - ответил новоизбранный президент США.

Что писали в СМИ

Напомним, в прошлом месяце издание The Washington Post писало, что Трамп 7 ноября провел первый телефонный разговор с Путиным после своей победы.

По словам источников, республиканец во время разговора посоветовал российскому диктатору не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном присутствии Вашингтона в Европе.

После этого главы государств обсудили цель мира на европейском континенте. Трамп в свою очередь выразил заинтересованность в дальнейших переговорах о том, как скорее закончить войну в Украине.

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Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине