Трамп розпорядився визнавати у США тільки дві статі: чоловічу і жіночу

В указі Трампа міститься вимога до уряду використовувати термін "стать" замість "гендер", а також вимога про те, щоб видані урядом документи, що засвідчують особу, включно з паспортами та візами, ґрунтувалися на тому, що він описує як "незмінну біологічну класифікацію людини як чоловіка або жінки".

За кілька годин після вступу на посаду Трамп швидко розпочав виконання передвиборчих обіцянок щодо скасування політики, ухваленої адміністрацією Байдена, яка надавала пріоритет реалізації заходів для забезпечення розмаїття в усьому федеральному уряді.

Трамп скасував 78 указів, підписаних Джо Байденом, включно з щонайменше десятком заходів, спрямованих на підтримку расової рівності та боротьбу з дискримінацією щодо геїв і трансгендерів.

Серед скасувань Трамп скасував два укази, підписані Байденом у перший день його перебування на посаді чотири роки тому: один із них стосувався расової рівності для малозабезпечених спільнот, а інший - боротьби з дискримінацією за ознакою ґендерної ідентичності або сексуальної орієнтації.

Трамп скасував інші укази, спрямовані на допомогу чорношкірим, латиноамериканцям, корінним американцям, азіатам і жителям островів Тихого океану.

"Цього тижня я також покладу край політиці уряду, спрямованій на спроби соціального впровадження раси і статі в усі аспекти суспільного і приватного життя", - заявив Трамп у своїй інавгураційній промові.

Він заявив про плани створити суспільство, що не розрізняє кольору шкіри і засноване на заслугах. "Відсьогодні офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що існує тільки дві статі: чоловіча і жіноча", - сказав Трамп.

Реакція суспільства

Захисники громадянських прав і прав людини та відповідні організації негайно пообіцяли захищати меншини та кинути виклик планам Трампа.

"Ми відмовляємося відступати або піддаватися залякуванням. Ми нікуди не підемо і будемо боротися проти цих шкідливих положень усіма силами", - заявила Келлі Робінсон, президентка Human Rights Campaign, найбільшої в США групи із захисту прав ЛГБТК+.

Захисники прав людини заявили, що будь-які заходи щодо обмеження прав трансґендерів і скорочення прав трансґендерів, ухвалені Трампом, стануть ударом по наполегливих зусиллях із забезпечення справедливої політики та підірвуть прогрес, досягнутий у боротьбі із системними забобонами, які впродовж десятиліть позбавляли рівних можливостей марґіналізовані групи.