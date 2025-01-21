Трамп распорядился признавать в США только два пола: мужской и женский

В указе Трампа содержится требование к правительству использовать термин "пол" вместо "гендер", а также требование о том, чтобы выдаваемые правительством документы, удостоверяющие личность, включая паспорта и визы, основывались на том, что он описывает как "неизменную биологическую классификацию человека как мужчины или женщины".

Спустя несколько часов после вступления в должность Трамп быстро приступил к выполнению предвыборных обещаний по отмене политики, принятой администрацией Байдена, которая отдавала приоритет реализации мер по обеспечению разнообразия во всем федеральном правительстве.

Трамп отменил 78 указов, подписанных Джо Байденом, включая не менее десятка мер, направленных на поддержку расового равенства и борьбу с дискриминацией в отношении геев и трансгендеров.

Среди отмен Трамп отменил два указа, подписанных Байденом в первый день его пребывания в должности четыре года назад: один из них касался расового равенства для малообеспеченных сообществ, а другой - борьбы с дискриминацией по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации.

Трамп отменил другие указы, направленные на помощь чернокожим, латиноамериканцам, коренным американцам, азиатам и жителям островов Тихого океана.

"На этой неделе я также положу конец политике правительства, направленной на попытки социального внедрения расы и пола во все аспекты общественной и частной жизни", - заявил Трамп в своей инаугурационной речи.

Он заявил о планах создать общество, не различающее цвета кожи и основанное на заслугах. "С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола: мужской и женский", - сказал Трамп.

Реакция общества

Защитники гражданских прав и прав человека и соответствующие организации немедленно пообещали защищать меньшинства и бросить вызов планам Трампа.

"Мы отказываемся отступать или поддаваться запугиваниям. Мы никуда не уйдем и будем бороться против этих вредоносных положений всеми силами", - заявила в Келли Робинсон, президент Human Rights Campaign, крупнейшей в США группы по защите прав ЛГБТК+.

Защитники прав человека заявили, что любые меры по ограничению прав трансгендеров и сокращению прав трансгендеров, принятые Трампом, станут ударом по упорным усилиям по обеспечению справедливой политики и подорвут прогресс, достигнутый в борьбе с системными предрассудками, которые на протяжении десятилетий лишали равных возможностей маргинализированные группы.