Трамп розпочав турне Близьким Сходом, прибув до Саудівської Аравії

Турне Трампа

У турне Трамп вирушив у супроводі американських бізнес-лідерів, у тому ж числі й з генеральним директором Tesla Ілоном Маском.

Вже 14 травня він вирушить до Катару, а 15 травня - в ОАЕ.

Під час турне очікується, що Штати, Саудівська Аравія та ОАЕ оголосять про потенційно трильйонні інвестиції. Саудівська Аравія ще в січні взяла зобов'язання щодо відкриття нової вкладки до 600 мільярдів доларів інвестицій у США протягом наступних чотирьох років. Водночас американський лідер стверджував, що запросить цілий трильйон.

У тому ж числі голова Білого дому заявляв, що 15 травня може вирушити до Туреччини для можливих особистих переговорів між диктатором Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Детальніше про те, що відомо про турне Трампа - у матеріалі РБК-Україна.

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