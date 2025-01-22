Трамп розкрив журналістам зміст листа від Байдена
Президент США Дональд Трамп розкрив вміст листа, який Джо Байден написав йому, залишаючи Білий дім. Листи один одному - давня традиція президентів Америки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"Прощаючись із цієї священної посади, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ - і люди в усьому світі - сподіваються на те, що цей дім витримає стійкість у неминучих бурях історії, і моя молитва полягає в тому, що наступні роки для нашої нації будуть часом процвітання, миру та благодаті. Нехай Бог благословить вас і веде, як Він благословляв і провадив нашу улюблену країну з моменту заснування", - йдеться у листі Байдена до Трампа, який останній знайшов у Овальному кабінеті Білого дома.
Лист, як зізнався президент США, підписаний словами - "Шановний президенте Трамп". Наприкінці листа зазначається "Джо Байден", він датований 20 січня 2025 року.
Трамп кореспонденцію від Байдена назвав "дуже гарним листом".
"Це був трошки надихаючий лист. Насолоджуйтесь ним, робіть хорошу роботу. Важливо, дуже важливо. Яка важлива робота. Це було позитивним для нього (Байдена, - ред), коли він написав це. Я оцінив листа", - сказав він.
Традиція листування президентів США
Традиція президентів США залишати листа своєму наступнику почалася з 1989 року, коли президент Америки Рональд Рейган залишив Білий дім після двох термінів перебування на посаді, а колишній президент Джордж Буш-старший зайняв цю посаду.
Ця традиція збереглася донині і існувала у президентів США Білла Клінтона, Джорджа Буша, Барака Обами, Дональда Трампа та Джо Байдена. Своєю чергою, Байден розповідав, що Трамп свого часу залишив йому "дуже щедрий лист", але поки що відмовляється поділитися змістом написаного Трампом, вважаючи це приватним.
Цікаво, що Байден був першим президентом США, який опинився в унікальній ситуації - написати листа людині, яка є одночасно його наступником і попередником.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Джо Байден планує написати листа Дональду Трампу.
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