Трамп розкрив журналістам зміст листа від Байдена

"Прощаючись із цієї священної посади, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ - і люди в усьому світі - сподіваються на те, що цей дім витримає стійкість у неминучих бурях історії, і моя молитва полягає в тому, що наступні роки для нашої нації будуть часом процвітання, миру та благодаті. Нехай Бог благословить вас і веде, як Він благословляв і провадив нашу улюблену країну з моменту заснування", - йдеться у листі Байдена до Трампа, який останній знайшов у Овальному кабінеті Білого дома.

Лист, як зізнався президент США, підписаний словами - "Шановний президенте Трамп". Наприкінці листа зазначається "Джо Байден", він датований 20 січня 2025 року.

Трамп кореспонденцію від Байдена назвав " дуже гарним листом".

"Це був трошки надихаючий лист. Насолоджуйтесь ним, робіть хорошу роботу. Важливо, дуже важливо. Яка важлива робота. Це було позитивним для нього (Байдена, - ред), коли він написав це. Я оцінив листа", - сказав він.