Трамп раскрыл журналистам содержание письма от Байдена

"Прощаясь с этой священной должности, я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в следующие четыре года. Американский народ - и люди во всем мире - надеются на то, что этот дом выдержит стойкость в неизбежных бурях истории, и моя молитва заключается в том, что следующие годы для нашей нации будут временем процветания, мира и благодати. Пусть Бог благословит вас и ведет, как Он благословлял и вел нашу любимую страну с момента основания", - говорится в письме Байдена к Трампу, которое последний нашел в Овальном кабинете Белого дома.

Письмо, как признался президент США, подписано словами - "Уважаемый президент Трамп". В конце письма отмечается "Джо Байден", оно датировано 20 января 2025 года.

Трамп корреспонденцию от Байдена назвал " очень хорошим письмом".

"Это было немножко вдохновляющее письмо. Наслаждайтесь им, делайте хорошую работу. Важно, очень важно. Какая важная работа. Это было положительным для него (Байдена, - ред), когда он написал это. Я оценил письмо", - сказал он.