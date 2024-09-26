UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трамп розкритикував Зеленського за небажання йти на угоду для врегулювання війни з РФ

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою президента України Володимира Зеленського, звинувативши його в небажанні йти на угоду для врегулювання війни з Росією. За його словами, що український лідер "відмовився укласти угоду", яка могла б запобігти руйнуванню країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Цих міст більше немає, а ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовилася укласти угоду. Не було такої угоди, яка не була б кращою за нинішню ситуацію. Україна зруйнована і не підлягає відновленню", - сказав Трамп.

Колишній президент також розкритикував адміністрацію президента США Джо Байдена і віцепрезидента Камали Гарріс за постійну підтримку України. Трамп дав зрозуміти, що в разі свого переобрання припинить допомогу Києву.

Він також висловив думку, що за "компетентного президента" конфлікту можна було б уникнути.

"Щоразу, коли Зеленський приїжджає в нашу країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він, ймовірно, найбільший торговець на Землі", - зазначив Трамп.

Трамп також звинуватив Байдена і Гарріс у вторгненні Росії на Україну. Трамп знову заявив, що "дуже добре ладнав" із російським диктатором Володимиром Путіним і "багато з ним розмовляв", коли був президентом.

Трамп уже давно вихваляє Путіна і навіть став на його бік, коли американські розвіддані повідомили про втручання Росії у вибори 2016 року.

Більш детально про те, яке значення мають такі різкі заяви Трампа на адресу українського лідера, – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиВолодимир ЗеленськийДжозеф БайденКамала ГаррісВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні