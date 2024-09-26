Трамп раскритиковал Зеленского за нежелание идти на сделку для урегулирования войны с РФ

"Этих городов больше нет, а мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказался заключить сделку. Не было такой сделки, которая не была бы лучше нынешней ситуации. Украина разрушена и не подлежит восстановлению", - сказал Трамп.

Бывший президент также раскритиковал администрацию президета США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис за постоянную поддержку Украины. Трамп дал понять, что в случае своего переизбрания прекратит помощь Киеву.

Он также высказал мнение, что при "компетентном президенте" конфликта можно было бы избежать.

"Каждый раз, когда Зеленский приезжает в нашу страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов. Он, вероятно, величайший торговец на Земле", - отметил Трамп.

Трамп также обвинил Байдена и Харрис во вторжении России на Украину. Трамп снова заявил, что "очень хорошо ладил" с российским диктатором Владимиром Путиным и "много с ним разговаривал", когда был президентом.

Трамп уже давно восхваляет Путина и даже встал на его сторону, когда американские разведданные сообщили о вмешательстве России в выборы 2016 года.