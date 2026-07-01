Трамп розглядав можливість відновити війну з Іраном, - WSJ

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість поновлення повномасштабної війни з Іраном. Він провів низку переговорів на цю тему, проте поки що вирішив дотримуватись дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами джерел, останніми днями Трамп провів кілька переговорів з головою Пентагону Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном. Обговорення були зосереджені на тому, чи слід США відмовитися від переговорів і відновити повномасштабні атаки на Іран.

Хоча за підсумком рішення ухвалено не було, але Трамп сказав помічникам, що, на його думку, ще один раунд повномасштабних атак може зірвати дипломатію та підірвати шанси Вашингтона на остаточне знищення іранської ядерної програми.

Також Трамп сказав помічникам, що його влаштовує, якщо переговори з Іраном зайдуть за межі встановленого на 18 серпня терміну укладання ядерної угоди, що дасть переговорам більше часу для роботи.

При цьому президент сказав, що зараз задоволений тим, що віддає накази про разові удари по Ірану, коли Тегеран порушує "меморандум про взаєморозуміння", що спровокувало на вихідні бойові дії.

Представник Білого дому зазначив, що Трамп завжди віддає перевагу дипломатії, тому іранцям було б розумно укласти вигідну угоду зі США.