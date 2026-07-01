Трамп рассматривал возможность возобновить войну с Ираном, - WSJ

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность возобновления полномасштабной войны с Ираном. Он провел ряд переговоров на эту тему, однако пока что решил придерживаться дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По словам источников, в последние дни Трамп провел несколько переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Обсуждения были сосредоточены на том, следует ли США отказаться от переговоров и возобновить полномасштабные атаки на Иран.

Хоть по итогу решение принято не было, но Трамп сказал помощникам, что, по его мнению, еще один раунд полномасштабных атак может сорвать дипломатию и подорвать шансы Вашингтона на окончательное уничтожение иранской ядерной программы.

Также Трамп сказал помощникам, что его устраивает, если переговоры с Ираном зайдут за рамки установленного на 18 августа срока заключения ядерной сделки, что даст переговорам больше времени для работы.

При этом президент сказал, что в настоящее время удовлетворен тем, что отдает приказы о разовых ударах по Ирану, когда Тегеран нарушает "меморандум о взаимопонимании", что спровоцировало на выходных боевые действия.

Представитель Белого дома отметил, что Трамп всегда предпочитает дипломатию, поэтому иранцам было бы разумно заключить выгодную сделку с США.