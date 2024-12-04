Трамп розглядає інших кандидатів на посаду голови Пентагону замість Хегсета, - ЗМІ

WSJ зазначає, що Трамп обмірковує заміну Піта Хегсета як кандидата на посаду міністра оборони. Причиною цього стало збільшення кількості обвинувачень на адресу Хегсета.

Союзники Трампа вважають, що Хегсет може не витримати подальших перевірок. Джерела видання наголошують, що найближчі 48 годин будуть вирішальними.

Заміною Хегсету може стати губернатор Флориди Рон Десантіс. Він був у списку серед кандидатів на посаду голови Пентагону. WSJ пише, що цей список знову реанімували.

За даними ABC News, список кандидатів не обмежується лише Десантісом. Серед кандидатів на посаду очільника Пентагону також сенаторка від Айови Джоні Ернст, сенатор від Теннессі Білл Гагерті, а також конгресмен з Флориди Майк Волтц, якого вже запропонували на посаду радника з нацбезпеки.

При цьому близькі до Десантіса джерела розповідають, що той виявив зацікавленість щодо призначення на посаду голови Пентагону.