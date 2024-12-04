Трамп рассматривает других кандидатов на должность главы Пентагона вместо Хегсета, - СМИ

WSJ отмечает, что Трамп обдумывает замену Пита Хегсета как кандидата в должность министра обороны. Причиной тому стало увеличение количества обвинений в адрес Хегсета.

Союзники Трампа считают, что Хегсет может не выдержать дальнейших проверок. Источники издания отмечают, что ближайшие 48 часов будут решающими.

Заменой Хегсета может стать губернатор Флориды Рон Десантис. Он был в списке среди кандидатов на должность главы Пентагона. WSJ пишет, что этот список снова реанимировали.

По данным ABC News, список кандидатов не ограничивается только Десантисом. Среди кандидатов на должность главы Пентагона также сенатор от Айовы Джонни Эрнст, сенатор от Теннесси Билл Гагерти, а также конгрессмен из Флориды Майк Волтц, которого уже предложили на должность советника по нацбезопасности.

При этом близкие к Десантису источники рассказывают, что тот проявил заинтересованность в назначении на должность главы Пентагона.