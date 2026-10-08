Трамп роздає американцям мільярди доларів перед виборами

Загальна сума вже заявлених прямих виплат становить близько 2,35 млрд доларів.

Видання наголошує, що одна з останніх ініціатив Трампа передбачає одноразову виплату у розмірі 90 доларів для 20,8 млн американців, які користуються Medicare Part B.

У Білому домі заявили, що ці гроші мають допомогти компенсувати зростання витрат на медичне страхування. Кошти планують взяти з фонду Medicare Improvement Fund, на який Конгрес виділив 2 млрд доларів.

Виплати Трампа отримають не всі

Водночас Reuters зазначає, що виплати, ініційовані нинішньою адміністрацією президента США отримають не всі американці, які зареєстровані в Medicare.

Загалом програмою користуються близько 70,6 млн людей. На отримання 90 доларів не матимуть права, зокрема, малозабезпечені громадяни, чиї внески Part B покриває сама програма, люди з високими доходами, які сплачують додатковий внесок, а також учасники приватної програми Medicare Advantage.

Ще гроші

Reuters нагадує - це вже не перша фінансова ініціатива адміністрації Трампа напередодні виборів. Раніше майже 950 тисячам американців, які купують медичну страховку через державний портал Healthcare.gov, почали виплачувати по 500 доларів.

У Білому домі назвали ці кошти поверненням надмірних зборів, які, за твердженням адміністрації, були стягнуті з користувачів програми Affordable Care Act за попередньої адміністрації Джо Байдена.

Водночас виплати не поширюються на всіх приблизно 19 млн американців, які користуються Obamacare.

За підрахунками Reuters, близько 71% людей, які мають право на ці 500 доларів, проживають у штатах, де цього року проходять конкурентні вибори до Сенату або на посаду губернатора.

Обіцянка виплатити по 5 тисяч доларів

Окремо Трамп запропонував виплачувати по 5 тисяч доларів усім повнолітнім громадянам США, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом після листопадових виборів.

За оцінкою Reuters, така програма могла б коштувати близько 1,2 трлн доларів - приблизно 16% федерального бюджету США. Для її реалізації необхідне схвалення Конгресу, однак поки ця ініціатива не отримала достатньої підтримки законодавців.

Інші передвиборчі рішення Трампа

Напередодні виборів адміністрація президента також оголосила про виділення 150 млн доларів на будівництво та модернізацію ліній електропередач в Алясці.

Про це стало відомо 5 жовтня — того самого дня, коли віцепрезидент Джей Ді Венс проводив у штаті передвиборчу кампанію на підтримку республіканського сенатора Дена Саллівана, якому належить переобратися.

Тижнем раніше Трамп також оголосив про плани будівництва в Алясці нового трубопроводу для транспортування скрапленого природного газу. Водночас Венс зазначив, що деталі проєкту ще мають бути узгоджені.

Таким чином, за кілька тижнів до проміжних виборів адміністрація Трампа оголосила про низку фінансових заходів, спрямованих на різні групи американських виборців. Самі вибори 3 листопада визначать, чи зможуть республіканці зберегти контроль над Конгресом США.