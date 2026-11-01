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Трамп розчарований відсутністю прогресу по Україні, а на кону важливі вибори, - Лора Лумер

17:15 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук aimg Мілан Лєліч
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп розчарований відсутністю прогресу у припиненні війни в Україні та прагне знайти спосіб посадити сторони за стіл переговорів.

Про це заявила американська політична інфлюенсерка Лора Лумер в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Лумер, американський президент розчарований тим, що не вдалося закінчити війну в перший же день, як він обіцяв під час кампанії 2024 року.

Вона зазначила, що Трамп прагне виконати свої обіцянки та посадити за стіл переговорів і президента України Володимира Зеленського, і російського диктатора Володимира Путіна.

На це також впливає наближення важливих проміжних виборів, які визначать, чи стане Дональд Трамп "качкою, що кульгає" в останні два роки свого терміну.

Лумер підкреслила, що бачить різне ставлення сторін до мирного процесу.

"Здається, ніби Зеленський набагато охочіше й більше згоден на укладення угоди, на відміну від Володимира Путіна та Лаврова, які щотижня надсилають своїх російських ляльководів просувати пропаганду в американських ЗМІ", - зазначила інфлюенсерка.

Вона додала, що поведінка російського керівництва чітко демонструє відсутність зацікавленості у мирі.

"Зрозуміло, що вони не зацікавлені в мирній угоді, і зрозуміло, що вони не мають жодної поваги до адміністрації Трампа", - наголосила Лумер.

Заяви у США щодо війни в Україні

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що сумнівається у можливості швидкого завершення війни в Україні шляхом переговорів, оскільки наразі немає ознак наближення врегулювання.

Водночас президент США Дональд Трамп висловив протилежну думку, заявивши, що війна Росії проти України наближається до завершення і незабаром буде підписано відповідну угоду.

При цьому очільник Білого дому почав стверджувати, що раніше ніколи не обіцяв швидкого фіналу конфлікту, але тепер може запевнити у наближенні миру.

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