Трамп разочарован отсутствием прогресса по Украине, а на кону важные выборы, - Лора Лумер

Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в прекращении войны в Украине и стремится найти способ усадить стороны за стол переговоров.
Об этом заявила американская политическая инфлюэнсер Лора Лумер в интервью РБК-Украина.
По словам Лумера, американский президент разочарован тем, что не удалось закончить войну в первый же день, как он обещал во время кампании 2024 года.
Она отметила, что Трамп стремится выполнить свои обещания и усадить за стол переговоров и президента Украины Владимира Зеленского, и российского диктатора Владимира Путина.
На это также влияет приближение важных промежуточных выборов, которые определят, станет ли Дональд Трамп "хромающей уткой" в последние два года своего срока.
Лумер подчеркнула, что видит разное отношение сторон к мирному процессу.
"Кажется, что Зеленский гораздо охотнее и больше согласен на заключение соглашения, в отличие от Владимира Путина и Лаврова, которые еженедельно посылают своих российских кукловодов продвигать пропаганду в американских СМИ", - отметила инфлюэнсерша.
Она добавила, что поведение российского руководства отчетливо демонстрирует отсутствие заинтересованности в мире.
"Понятно, что они не заинтересованы в мирном соглашении, и понятно, что у них нет никакого уважения к администрации Трампа", - подчеркнула Лумер.
Полное интервью Лори Лумер о "дизельном соглашении", заявлениях Трампа, реакции Зеленского и выборах в Конгресс США - читайте завтра на сайте РБК-Украина.
Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что сомневается в возможности скорейшего завершения войны в Украине путем переговоров, поскольку пока нет признаков приближения урегулирования.
В то же время президент США Дональд Трамп высказал противоположное мнение, заявив, что война России против Украины близится к завершению и вскоре будет подписано соответствующее соглашение.
При этом глава Белого дома начал утверждать, что раньше никогда не обещал скорый финал конфликта, но теперь может заверить в приближении мира.