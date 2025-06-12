Трамп "розчарований" у Росії та Україні: угоди вже можна було досягти

"Я дуже розчарований у Росії, але я розчарований і в Україні, тому що, на мій погляд, можна було б досягти угоди", - розповів Трамп.

За його словами, Україна і Росія втрачають 5-6 тисяч осіб на тиждень. Це "переважно військові", але також і мирні жителі, бо по них завдають ракетних ударів.

"Як би вам сподобалося жити в будівлі, якби ви знали, що ввечері є велика ймовірність, що в неї влучить ракета? Це жахливо. Мабуть, жахливо так жити", - додав президент.

Трамп також похвалився, що США "відмінно попрацювали" з Індією і Пакистаном, а також з Ізраїлем. Він укотре заявив, що жодна така катастрофа не сталася б, якби він був президентом.