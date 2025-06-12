Трамп "разочарован" в России и Украине: сделки уже можно было достичь

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия уже якобы могли договориться о мирной сделке. Но он разочарован, что этого не произошло.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
"Я очень разочарован в России, но я разочарован и в Украине, потому что, на мой взгляд, можно было бы достичь сделки", - рассказал Трамп.
По его словам, Украина и Россия теряют 5-6 тысяч человек в неделю. Это "преимущественно военные", но также и мирные жители, потому что по ним наносят ракетные удары.
"Как бы вам понравилось жить в здании, если бы вы знали, что вечером есть большая вероятность, что в него попадет ракета? Это ужасно. Должно быть, ужасно так жить", - добавил президент.
Трамп также похвастался, что США "отлично поработали" с Индией и Пакистаном, а также с Израилем. Он в очередной раз заявил, что ни одна такая катастрофа не произошла бы, если бы он был президентом.
Напомним, США позиционируют себя как посредник между Украиной и Россией. Но в последнее время Вашингтон уделяет все меньше внимания такой роли.
США отдалились от поиска решения для войны РФ против Украины после того, как Россия отказалась от безусловного прекращения огня как минимум на 30 дней. В то же время оказывать давления на Москву Вашингтон не спешит.
В частности, госсекретарь США Марко Рубио недавно заявлял, что его страна не вводит санкции против России, поскольку тогда РФ может выйти из переговорного процесса.
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