Трамп о результатах в Мичигане: "Большое число тайно вброшенных бюллетеней"

Фото: Дональд Трамп (flickr)

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Мичиган было "большое число тайно вброшенных бюллетеней". По последним данным, там побеждает Джо Байден.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Он говорит, что победил бы в Мичигане, если бы "там на самом деле не было большого числа тайно вброшенных бюллетеней".

"Мы объявили, чтобы набрать необходимое число голосов выборщиков, о своей победе в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, а также в штатах Джорджия и Северная Каролина, в каждом из которых имеется солидное лидерство Трампа. Кроме того, мы заявляем о победе в штате Мичиган, если бы там на самом деле не было большого числа тайно вброшенных бюллетеней, об этом широко сообщалось", - написал Трамп.

We are winning Pennsylvania big, but the PA Secretary of State just announced that there are “Millions of ballots left to be counted.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Wow! It looks like Michigan has now found the ballots necessary to keep a wonderful young man, John James, out of the U.S. Senate. What a terrible thing is happening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Напомним, Джозеф Байден победил на выборах в "колеблющемся" штате Мичиган. Там он должен забрать 16 голосов выборщиков.

Ранее Дональд Трамп обратился в суд с просьбой остановить подсчет голосов в штате Мичиган.

Руководитель избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа Билл Степиен заявил, что они потребуют пересчитать голоса в штате Висконсин.