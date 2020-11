Трамп про результати в Мічигані: "Велика кількість таємно вкинутих бюлетенів"

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що в штаті Мічиган було "велике число таємно вкинутих бюлетенів". За останніми даними, там перемагає Джо Байден.

Про це Трамп написав в своєму Twitter.

Він каже, що переміг би в Мічигані, якби "там насправді не було великого числа таємно вкинутих бюлетенів".

"Ми оголосили, щоб набрати необхідну кількість голосів вибірників, про свою перемогу в Пенсільванії, яка не допускає законних спостерігачів, а також в штатах Джорджія і Північна Кароліна, в кожному з яких є солідне лідерство Трампа. Крім того, ми заявляємо про перемогу в штаті Мічиган, якби там насправді не було великого числа таємно вкинутих бюлетенів, про це широко повідомлялося ", - написав Трамп.

We are winning Pennsylvania big, but the PA Secretary of State just announced that there are “Millions of ballots left to be counted.”

Wow! It looks like Michigan has now found the ballots necessary to keep a wonderful young man, John James, out of the U.S. Senate. What a terrible thing is happening!