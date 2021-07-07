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Трамп вирішив судитися з Facebook та Twitter через блокування сторінок

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США , Середа 07 липня 2021 18:51
Трамп вирішив судитися з Facebook та Twitter через блокування сторінок Фото: Дональд Трамп судитиметься з Facebook та Twitter (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп подає позов до суду проти компаній-гігантів Google, Facebook, Twitter. Колективний позов стосується блокування сторінок ексглави у платформах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Під час сьогоднішнього виступу в місті Бедмінстер, Дональд Трамп заявив про намір подати колективний позов проти технологічних гігантів та їх глав.

"Сьогодні разом з America First Policy Institute я подаю великий колективний позов проти технологічних гігантів, включаючи Facebook, Google і Twitter, а також їх генеральних директорів", - заявив колишній президент США.

Варто відзначити, що йдеться саме про блокування офіційних сторінок Дональда Трампа у Twitter та Facebook.

Нагадаємо, що компанії гіганти заблокували облікові записи експрезидента після осади Капітолія, звинувачуючи останнього у підбурюванні своїх прихильників до насильства.

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Дональд Трамп Facebook Twitter
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