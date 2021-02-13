Трамп о решении по импичменту: это был еще один этап величайшей охоты на ведьм

По словам Трампа, ни один американский лидер до него "не проходил ничего подобного".

"Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны", - сказал он.

Также бывший президент анонсировал, что в предстоящие месяцы ему "есть чем поделиться" с американцами.

"И я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного совместного пути к достижению американского величия для всего нашего народа. Ничего подобного еще не было!", - добавил Трамп.