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Трамп про рішення щодо імпічменту: це був ще один етап найбільшого полювання на відьом

Автор: Инна Собора

Колишній президент США Дональд Трамп опублікував заяву після того, як Сенат не зміг затвердити його імпічмент. Він назвав процес імпічменту "найбільшим полюванням на відьом".

Про це йдеться в заяві 45-го президента США, передає ABC.

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За словами Трампа, ні один американський лідер до нього "не проходив нічого подібного".

"Це був ще один етап найбільшої полювання на відьом в історії нашої країни", - сказав він.

Також колишній президент анонсував, що в майбутні місяці йому "є чим поділитися" з американцями.

"І я з нетерпінням чекаю продовження нашого неймовірного спільного шляху до досягнення американського величі для всього нашого народу. Нічого подібного ще не було!" - додав Трамп.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45-го президента Дональда Трампа.

За оголошення імпічменту проголосували 57 сенаторів (з них 7 - республіканці), проти - 43. Для імпічменту не вистачило ще 10 голосів.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.

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Новини України Дональд Трампімпічмент
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