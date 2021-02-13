Трамп про рішення щодо імпічменту: це був ще один етап найбільшого полювання на відьом

За словами Трампа, ні один американський лідер до нього "не проходив нічого подібного".

"Це був ще один етап найбільшої полювання на відьом в історії нашої країни", - сказав він.

Також колишній президент анонсував, що в майбутні місяці йому "є чим поділитися" з американцями.

"І я з нетерпінням чекаю продовження нашого неймовірного спільного шляху до досягнення американського величі для всього нашого народу. Нічого подібного ще не було!" - додав Трамп.