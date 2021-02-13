Трамп про рішення щодо імпічменту: це був ще один етап найбільшого полювання на відьом

Колишній президент США Дональд Трамп опублікував заяву після того, як Сенат не зміг затвердити його імпічмент. Він назвав процес імпічменту "найбільшим полюванням на відьом".
Про це йдеться в заяві 45-го президента США, передає ABC.
За словами Трампа, ні один американський лідер до нього "не проходив нічого подібного".
"Це був ще один етап найбільшої полювання на відьом в історії нашої країни", - сказав він.
Також колишній президент анонсував, що в майбутні місяці йому "є чим поділитися" з американцями.
"І я з нетерпінням чекаю продовження нашого неймовірного спільного шляху до досягнення американського величі для всього нашого народу. Нічого подібного ще не було!" - додав Трамп.
Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45-го президента Дональда Трампа.
За оголошення імпічменту проголосували 57 сенаторів (з них 7 - республіканці), проти - 43. Для імпічменту не вистачило ще 10 голосів.
Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.