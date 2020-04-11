Трамп разрешил вводить санкции против стран, которые не вывезли своих граждан из США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому могут быть введены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно документу, данные о таких нарушениях должен предоставить глава министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов госсекретарю США.

Глава Госдепа в течение семи дней должен принять решение о введении ограничений в отношении таких стран.

Напомним, в США за прошедшие сутки от коронавируса умерли 2108 человек. Всего в США на данный момент насчитывается 500 399 случаев заражения коронавирусом, жертвами стали 18 637 человек, вылечились - 28 837.

Как сообщало РБК-Украина, США назвали новым центром пандемии COVID-19 в мире.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил что для борьбы с коронавирусом во всем мире США направили дополнительно 225 миллионов долларов. Эта сумма станет дополнением к помощи в размере почти 274 миллионов долларов, уже выделенной американским правительством для борьбы с COVID-19.