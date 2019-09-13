Трамп разрешил добывать нефть в заповеднике на Аляске

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил начать добывать нефть на Аляске на территории Национального Арктического заповедника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщается, разработка этих земель может стать новым источником дохода для нефтяных компаний и толчком для развития экономики региона. В то же время это нарушит экологическую систему Аляски и нанесет серьезный ущерб природе, считают экологи.

Ранее прибрежная равнина Арктического национального заповедника была закрыта для разведки и добычи нефти и газа. Споры о том, можно ли добывать там нефть, ведутся с 1977 года. В 2017 году был принят закон, который обязал Министерство внутренних дел США открыть участок Аляски нефтяным компаниям для разведки.

Теперь Бюро по управлению земными ресурсами США разработало окончательный план. В соответствии с ним нефтяным компаниям разрешат добывать нефть в заповеднике на Аляске. Компании смогут взять в аренду 1,56 млн из 19 млн акров заповедника.

План предусматривает строительство четырех взлетно-посадочных полос и колодцев, 175 миль дорог, вертикальных опор для трубопроводов, установки для обработки морской воды и площадки для барж. Сдать участки земли в аренду компаниям планируется к концу 2019 года.

Изначально администрация Белого дома предположила, что к 2027 году в бюджет страны поступит $1,8 млрд от продажи нефти, добытой в пределах заповедника. Однако в июне этого года прогнозы снизили до $900 млн. В настоящий момент доподлинно неизвестно, какие запасы нефти содержатся в прибрежной зоне Аляски.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.