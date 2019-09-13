Трамп дозволив видобувати нафту у заповіднику на Алясці

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував почати видобувати нафту на Алясці на території Національного Арктичного заповідника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, розробка цих земель може стати новим джерелом доходу для нафтових компаній і поштовхом для розвитку економіки регіону. В той же час це порушить екологічну систему Аляски і завдасть серйозної шкоди природі, вважають екологи.

Раніше прибережна рівнина Арктичного національного заповідника була закрита для розвідки і видобутку нафти і газу. Суперечки про те, чи можна видобувати там нафту, ведуться з 1977 року. У 2017 році був прийнятий закон, який зобов'язав Міністерство внутрішніх справ США відкрити ділянку Аляски нафтовим компаніям для розвідки.

Тепер Бюро з управління земними ресурсами США розробило остаточний план. У відповідності з ним нафтовим компаніям дозволять видобувати нафту у заповіднику на Алясці. Компанії зможуть взяти в оренду 1,56 млн з 19 млн акрів заповідника.

План передбачає будівництво чотирьох злітно-посадкових смуг і колодязів, 175 миль доріг, вертикальних опор для трубопроводів, установки для обробки морської води і майданчики для барж. Здати ділянки землі в оренду компаніям планується до кінця 2019 року.

Спочатку адміністрація Білого дому припустила, що до 2027 року в бюджет країни надійде $1,8 млрд від продажу нафти, видобутої в межах заповідника. Проте в червні цього року прогнози знизили до $900 млн. На даний момент достеменно невідомо, які запаси нафти містяться в прибережній зоні Аляски.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.